Niemieccy rzemieślnicy wzywają kanclerza Scholza do zniesienia sankcji na Rosję

Okręgowy związek rzemieślniczy \wystosował list otwarty do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, w którym wzywa go do zaprzestania wszelkich sankcji wobec Rosji i rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. "Czy naprawdę chce pan poświęcić swój kraj dla Ukrainy?" - pytają rzemieślnicy.