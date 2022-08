"Wolelibyśmy zginąć w ataku jądrowym niż poddać się i stać częścią Rosji"

"Wszyscy są zmęczeni wojną, ale powiedziałbym, że 99% Ukraińców rozumie, że żadne pokojowe negocjacje z takim krajem jak Rosja nie są możliwe. To jest wojna do końca. Jeśli chodzi o atak nuklearny, wielu mówi: Nie obchodzi nas to. Niech nas bombardują. Niech nas zabiją, ale nie chcemy być Rosjanami"