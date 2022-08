Bunt rosyjskich spadochroniarzy. Skłonili dowództwo do nierozsądnej decyzji

Wbrew temu, co próbuje wmówić obywatelom Federacji Rosyjskiej rząd, nie wszyscy garną się do udziału w napaści na sąsiednie państwo. W tym – rosyjscy spadochroniarze. Odmowa uczestnictwa w działaniach wojennych to wśród nich już zjawisko masowe.