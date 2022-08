Rudy włos odnaleziony w Odrze. TVP podejrzewa, że należy do sprawcy skażenia

Przełom w sprawie zanieczyszczenia Odry? Jak donosi TVP Info: na brzegu zatrutej rzeki znaleziono rudy włos. Śledczy nie wykluczają, że może on należeć do przypadkowej wiewiórki. Wśród komentatorów TVP nie brakuje jednak opinii, że jest to ślad po sprawcy katastrofy ekologicznej na Odrze.