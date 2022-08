Mamy drugi podręcznik do HiT-u. Alternatywa wobec Roszkowskiego

Podręcznik w zasadzie gotowy, ale Ministerstwo Edukacji wciąż nie chce dopuścić go do użytku. Dlaczego? Odpowiedź w tym tekście. Walczmy o prawo wyboru dla nauczycieli i przede wszystkim o warunki do nauki wolne od politycznej indoktrynacji.