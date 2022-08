Polska gospodarka zwalnia. GUS podał dane

Polska gospodarka zwalnia i wskazują na to kolejne dane. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że sprzedaż detaliczna, skorygowana o inflację, była w lipcu wyższa o 2 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. To nie tylko niższy odczyt, niż się spodziewano, ale to także najgorszy wynik w tym roku.