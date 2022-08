CBOS: Polacy rezygnują z chodzenia do kościoła. Spada też liczba wierzących

W ciągu ostatni 30 lat odsetek dorosłych określających się jako wierzący spadł z 94 do 84 %, a praktykujących regularnie z blisko 70 proc. do niemal 42 %. - wyniki badań CBOS. Wśród głównych przyczyn porzucania praktyk religijnych ankietowani wymieniają zrażenie się do kościoła i księży.