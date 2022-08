Mapa "Szkół bez (s)HiTu". Z Roszkowskiego rezygnują nawet szkoły katolickie

"Ktoś tego przedmiotu musi uczyć" — mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wprowadzając HiT do szkół. "A kto to będzie? Na szczęście — My!" — odpowiadają ministrowi nauczyciele i… odrzucają ministerialny podręcznik. Powstała Mapa "Szkół wolnych od (s)HiT-u".