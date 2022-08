Inżynier Apple ds. autonomicznych samochodów kradł technologie dla Chin

Pochodzący z Chin inżynier przyznał się do kradzieży zastrzeżonych technologii pojazdu autonomicznego Apple. W trakcie pracy wyjeżdżał on do Chin oraz poinformował o planie powrotu do ojczyzny. Szybko wyszło na jaw, że będzie pracował dla konkurencyjnego Xiaopeng Motors. Ujęto go na lotnisku.