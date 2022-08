Nieaktualna mapa Polski w podręczniku do HiT

Jak patrzę na tą mapę Polski która jest w książce HiT. To cos mi sie nie zgadza. Zapomnieli o zmianie granic z 15.02.1951r i w podręczniku do HiT jest stara mapa na której nie ma m.in. Ustrzyk Dolnych, w podreczniku opisana jako aktualna... Jak taki bubel może zostać dopuszczony do edukacji...