„Dugin to nie ideolog Rosji, Kreml nie ma ideologii. Moment zamachu? Szczególny"

Wiele razy wjeżdżałem do Rosji. To niemożliwe, żeby przekroczyć 2 razy granicę tym samym autem, ale za każdym razem na innych numerach i żeby tego nie zauważono. Rosja wykorzystuje zamach politycznie do ataku na Ukrainę – mówi Salon24 prof. Włodzimierz Marciniak, sowietolog, b. ambasador RP w Rosji.