Niemieckie magazyny gazu napełnione w 77,3%

Cel był 75% do 1 września, a został on osiągnięty 14 sierpnia. Niemcom tak udaje się oszczędzać gaz, że mimo tego, że gaz w nord stream płynie na 20% przepustowości, to niemieckie magazyny gazu są napełniane szybciej niż się spodziewano. Obecnie magazyny gazu są napełnione w 77,3%.