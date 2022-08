Opłata na CEPiK to NOWY ukryty podatek dla kierowców. Golenie Polaków przez PiS

Opłata ewidencyjna znika, ale nie ma nic za darmo. Opłata na CEPiK uderzy w kierowców jako nowy podatek. "Rząd podniesie kierowcom składki za OC. Niektórym nawet dwukrotnie. Co więcej, rząd chce to zrobić sprytnie, tzn. w taki sposób, by to ubezpieczyciele byli uznawani za tych złych "