Tarcze antyinflacyjne będą kosztowały podatników w 2022 roku ok. 39 mld zł

Tarcze miały obowiązywać do końca lipca 2022 roku i zakładano, że przy takim okresie będzie to kosztowało budżet państwa ok. 34 mld zł. Przedłużenie jej do końca roku to dodatkowy koszt w wysokości 5 mld zł. Walka z "drożyzną" pochłonie więc prawie tyle, co program 500+.