Morawiecki: "KPO to 120-130 mld zł. To zasadniczo nie zmieni sytuacji w Polsce"

"Widzę, że pani, podobnie jak skrajna prawica i totalna opozycja, dała się wpuścić w taki nurt narracji o KPO. KPO to jest 120-130 mld zł zaokrąglając. To nie jest coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą Polski" - powiedział Mateusz Morawiecki do Danuty Holeckiej w TVP Info.