Producent czołgów Abrams otrzymał zamówienie na 250 maszyn dla Polski

Firma General Dynamics Land Systems poinformowała w czwartek, że otrzymała zamówienie na dostarczenie 250 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams do Polski o wartości do 1,148 mld dolarów. Dostawa czołgów potrwa do 2026 r. Część z czołgów już w lipcu trafiła do Polski w celach szkoleniowych.