Minister Czarnek: Jeżeli seks traktuje się jako przyjemność to upadek wartości

Jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność, mówi się o prawie do posiadania dzieci, również przez grupy, które nie stanowią rodziny nawet nieformalnej, to mamy do czynienia z upadkiem wartości, które przez wieki pozwalały nam funkcjonować. - powiedział szef MEIN Przemysław Czarnek.