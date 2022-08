USA ruszają do walki o chipy. Kolejny krok administracji Bidena

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie ustawy dotyczącej inwestycji w półprzewodniki (Chips and Science Act). Oznacza to podjęcie szeregu działań, by Stany Zjednoczone mogły uniezależnić się od innych państw w produkcji chipów.