Ciągnik za 1,5 mln zł dla wiceministra. Pasek Wiadomości TVP podbija sieć

Opinia publiczna żywo zareagowała na wesele wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. Przyczynił się do tego prezent ślubny dla pary młodej, jakim był warty 1,5 mln zł ciągnik. PO wnioskuje do CBA o zbadanie majątku polityka. "Wiadomości" TVP odniosły się nieco inaczej do sprawy.