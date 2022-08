Brexit: ścieki wylewane do Kanału La Manche. Unijne przepisy już nie obowiązują

Wielka Brytania zagraża zdrowiu ludzkiemu, życiu morskiemu i rybołówstwu, wylewając nieoczyszczone ścieki do kanału La Manche i M. Północnego, powiedzieli 3 francuscy eurodeputowani, którzy napisali do KE, że decyzja UK o obniżeniu standardów jakości wody jest "nie do zaakceptowania".