W swoim przemówieniu Manguszew powiedział, że Ukraina musi ulec deukrainizacji, więc wszyscy Ukraińcy (niezgodni z ruskim mirem) muszą zostać zabici. Jeśliby walczyli z ludźmi to może inaczej by do tego podeszli. Potwierdził, że czaszka, jaką ma w rękach to zabity przez nich człowiek