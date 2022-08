Dowódcy chcieli zabrać żołnierzom nadgodziny za udział w piknikach.Bunt w wojsku

Udział żołnierzy w "działalności patriotycznej — piknikach, uroczystościach itp. […] to są nieprawidłowo przyznane dni wolne (nienależne)" — wynika z pisma dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, do którego dotarł Onet. Podobne wytyczne skierowali do podwładnych inni dowódcy.