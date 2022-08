Ziobro będzie miał służbę uprawnioną do inwigilacji bez zgody sądu.Duda podpisał

Mundurowi mieli do pomysłów resortu sprawiedliwości sporo uwag. A głównie do dokumentów wprowadzających zmiany w ustawie o SW. Najwięcej krytycznych opinii zebrał pomysł powołania Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (uprawnionego do rozpoczęcia inwigilacji bez zgody sądu)