Putin jest w pułapce i zdesperowany. Czy jego przyjaciele z zachodu go uratują?

Tłumaczenie artykułu z dzisiejszego Guardiana, niedzielny edytorial trzymał zawsze świetny poziom, seria o sytuacji na Ukrainie to już inna liga w ogóle. W powiązanych link do źródła, w środku sporo linków do przykładów z tekstu. Smacznego! Tłumaczenie przez DeepL.