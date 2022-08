Zełenski: nadszedł czas, by rosyjscy żołnierze uciekali, jeśli chcą przeżyć

Jeśli rosyjscy wojskowi chcą przeżyć, to nastała pora by uciekali - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w wieczornej odezwie do narodu.