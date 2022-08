Polacy przenoszą biznesy do Niemiec i Czech.

Polski Ład miał uszczelnić system podatkowy i zapobiec wypływowi kapitału za granicę. Po roku, od kiedy go ogłoszono, już wiadomo, że skutek tych działań był odwrotny. Duża część firm transportowych wyniosła się do Niemiec, a firmy produkcyjne – do Czech.