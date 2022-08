Rosyjski T-80 zdobyty na Ukrainie. Białe koła, mały przebieg.

Ukraińscy żołnierze zdobyli kolejny czołg T-80BW w dobrym stanie, jednak po lepszym przyjrzeniu się mu okazało się, że jest to pojazd o przebiegu zaledwie 1000 km (...) Może to oznaczać, że zdobyto maszynę defiladową, na co wskazywałoby malowanie kół.