JKM: ,,Rosja nie ma do nas żadnych roszczeń terytorialnych, a Ukraina ma."

"Wołyń" i #stopukrainizacjipolski to banalne. Ja piszę o przyszłości. Ukraina ma siłę militarną porównywalną z Rosją - ale Rosja nie ma do nas żadnych roszczeń terytorialnych, a Ukraina ma. I ma pretensje historyczne. Dlatego boję się Ukrainy i Niemiec, a nie Rosji i Francji. OK?