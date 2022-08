Kasparow: "Mowa o wyborach w Rosji to dowcip. To dziś faszystowska dyktatura"

"Zwycięstwo Ukrainy w wojnie nie oznacza tylko wyzwolenia tego kraju, to coś większego, to wygrana wolności z tyranią" - mówił rosyjski opozycjonista Garri Kasparow. Jego zdaniem zwycięstwo to może być końcem Putina. "Mowa o wyborach w Rosji brzmi jak dowcip. To jest dziś faszystowska dyktatura".