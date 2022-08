Pacjenci z Poznania umierali po podaniu leku. Dziwne umorzenie sprawy bada sąd

Choć lek Actilyse nie został dopuszczony do leczenia zakrzepicy kończyn dolnych, w Poznaniu podawano go pacjentom. Bez ich wiedzy i zgody. Niektórzy zmarli podczas kontrowersyjnej terapii. Prokuratura, bez powołania żadnego biegłego, umorzyła śledztwo. Sprawę bada teraz sąd, do którego zażalenie…