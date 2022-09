Papież Franciszek twierdzi, że miłość do zwierząt to jedynie "zaprogramowanie"

Jak przyznaje Papież Franciszek, niechęć do posiadania potomstwa umniejsza człowieczeństwu, a uczucia do zwierząt nie są prawdziwą miłością, a jedynie „zaprogramowaniem”. Papież zaapelował również do zakonnic, aby pomagały parom mieć dzieci.