Ponad 50% wolnych akcji Gamestop zarejestrowanych przez Retail.

Detaliczni inwestorzy próbują wykończyć fundusze hedgingowe takie jak m.in. Citadel rejestrując akcje pod własnym imieniem. Ponad 50% wolnych akcji (free float) zostało już zarejestrowanych. Co się stanie gdy "free float" zostanie zarejestrowany w 100%? Co to DRS na stronie https://www.drsgme.org/