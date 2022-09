Kaczyński: Musimy stworzyć armię, która będzie strzegła wyborów, w każdym okręgu

- Potrzebna jest armia licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo komisji wyborczych jest przeszło 20 tys. Wszędzie muszą być nasi ludzie. To jest nasze wielkie zadanie. To nie jest zadanie tylko dla partii. Proszę, by już teraz na jesieni podjąć działania. Tylko wtedy wynik będzie uczciwy!