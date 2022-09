Raport komisji ds. pedofilii - dokument widmo

Komisja ds. pedofilii miesiąc temu miała opublikować doroczny raport. Nie zrobiła tego do dziś. A przecież skład, korekta i druk to nie są skomplikowane procesy, no chyba że raportu wcale nie ma... Kiedy będzie? Nikt w komisji odpowiedzieć nie chce, a przewodniczący w tych dniach kończy... urlop.