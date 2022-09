Lewandowski już uciekł innym strzelcom w La Liga. A to dopiero początek

Robert Lewandowski początek sezonu w La Liga może zaliczyć do udanych. Polak w czterech meczach strzelił pięć bramek i eq-equo z Iago Aspasem zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców. Kibice FC Barcelony go pokochali, a eksperci spekulują, co Polak może osiągnąć w tym sezonie.