od 1 października kobiety w ukraińskiej amii będą obowiązywały te same

ograniczenia, co do mężczyzn. W stanie wojennym nie będą mogli opuścić Ukrainy” „Skoro zbliżamy się do standardów NATO, zmierzamy do nich nie tylko w uzbrojeniu, ale także w rejestracji wojskowej. To konto jest takie samo dla kobiet i mężczyzn – potwierdził prawnik MON Wołodymyr Smilka...