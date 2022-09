Premier Estonii: Świat powinien trzymać Federację Rosyjską w izolacji

Premier Estonii Kaya Kallas wezwał do utrzymywania Rosji w izolacji do czasu całkowitego wyzwolenia terytoriów Ukrainy. „Od początku wojny wzywałem do ograniczenia dochodów Rosji ze sprzedaży nośników energii, ponieważ Kreml wspiera tym swój przemysł zbrojeniowy” – powiedział Kallas.