Białoruś zgadza się na transport węgla do Polski

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że rząd pracuje nad tym, by umożliwić transport węgla do Polski przez Łotwę i Białoruś. Na Białorusi znajduje się infrastruktura służąca do obróbki i przeładunku węgla. Strona białoruska zgadza się.