Fakt posiadania wizy Schengen nie gwarantuje Rosjanom wjazdu do UE!!!

"To, że mam wizę, nie oznacza, że mam prawo wjechać do tego czy innego kraju. Może dana osoba nie zostanie wpuszczona nawet z wizą. Na przykład w USA mając wizę można być odmówiono wjazdu z tego czy innego powodu. To samo dotyczy Europy”. Można? Można!!!