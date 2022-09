Portal i.pl wydaje odrębna spółka. To zabezpieczenie, gdyby PiS stracił władzę

Portal i.pl należy do zakupionej przez Grupę Polska Press spółki PL24. To wyjątkowa sytuacja, bo wydawcą wszystkich pozostałych gazet i portali tego koncernu jest PPG, a nie spółki zależne. Zdaniem obserwatorów rynku ten ruch to zabezpieczenie przed ewentualnymi powyborczymi zmianami w polityce.