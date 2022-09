Pizzeria działała 40 lat. Właścicielka: "To koniec. 8 tys.za gaz. Nie stać mnie"

Funkcjonująca od niemal 40 lat pizzeria "U Wronów" w Tarnowskich Górach została wystawiona na sprzedaż. Właścicielka lokalu, Jadwiga Wrona wyjaśnia, że zmusiła ją do tego obecna sytuacja w kraju. "Nie stać mnie na to, by co miesiąc dokładać do rachunków z mojej emerytury."