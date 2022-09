Kolizja podczas cofania, ucieczka i super postawa autora

"Kierowca białej skody rapid podczas zawracania na skrzyżowaniu uderzył w zaparkowaną Toyote Rav 4. Próbował uciec z miejsca zdarzenia. Gdy go dogoniłem, zatrzymał się i wysiedliśmy wytłumaczyć co zrobił (poinformowałem go, że mam nagranie z całego zajścia). Zdawał sobie sprawę, że...