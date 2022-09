Rosjanie przerażeni. "Chciałbym tylko przeżyć"

Rosjanie są zszokowani i przerażeni tym, co robi ukraińska armia. Drony wykrywają ich pozycje, a potem są bez litości ostrzeliwani. Z najnowszej przechwyconej przez ukraińskie służby rozmowy wynika, że wielu z nich marzy już tylko o tym, by jakoś to przetrwać i przeżyć.