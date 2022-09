To już zapaść. BIK: popyt na kredyty mieszkaniowe spadł w sierpniu o 72,9...

Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu spadł o 72,9 proc. rok do roku - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). A liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w sierpniu spadła o 70,9 proc. rok do roku. To najniższy wynik w historii pomiarów, czyli od 14 lat. Rosnące stopy procentowe i...