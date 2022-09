Pierwszy rosyjski oligarcha zmuszony do powrotu do Rosji z powodu sankcji

German Chan (majątek 7,7 mld dol.) wrócił do Rosji z powodu sankcji ze strony Zachodu, pisze agencja Bloomberga powołując się na źródła bliskie biznesmenowi. Przez prawie 10 Chan lat mieszkał w Londynie, ale po wybuchu wojny na Ukrainie został zmuszony do przeniesienia się do Moskwy.