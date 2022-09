Ukraińcy zakupili ostatnio 40 polskich dronów. Połowa już walczy na froncie…

Świat co i rusz obiegają informacje o zbiórkach dla ukraińskich sił zbrojnych. Jak się okazuje, organizowane są one również na samej Ukrainie. Dzięki jednej z nich nasz broniący się przed rosyjską napaścią sąsiad zakupił pokaźną liczbę dronów Warmate. Co ciekawe, jest to sprzęt polskiej produkcji..