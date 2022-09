Amerykańscy dowódcy chwalą kontrofensywę Ukraińców. I doceniają rolę polskiego…

"To, co robią siły ukraińskie w kierunku Chersonia, to bardzo przemyślany atak, który przynosi miarowe postępy" - stwierdził najwyższy rangą dowódca USA Mark Milley w bazie Ramstein w Niemczech. Jak dodał - "rosyjskie linie łączności i zaopatrzenia są mocno nadszarpnięte. To ma...