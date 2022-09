To może być SKANDAL! Fundacja o. Rydzyka zrzuca solankę do Wisły w Toruniu?

W Toruniu natrafiono na solankę o dużym zasoleniu (ok.150 g/l) i niskiej temperaturze (64 st. C). Co z jednej strony powoduje konieczność podgrzania wody do celów ciepłowniczych oraz problemy z zatłaczaniem wody z powrotem do złoża.