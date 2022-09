Bohaterski gest papieża, nie jesteśmy godni całować go w pierścień

Papież Franciszek uda się do Kazachstanu. Watykan poinformował, że podczas lotu do Nur-Sułtan samolot z papieżem nie przeleci nad Rosją. Choć mógł. Oznacza to, że nie będzie kurtuazyjnej depeszy do prezydenta Władimira Putina. Ten bohaterski gest na trwale zapisze się w historii świata.