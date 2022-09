Kotecki (RPP): "Nie widzę w RPP i rządzie determinacji do walki z inflacją"

"Nie widzę pewnej determinacji (w RPP), nie od dzisiaj, do tego żeby rzeczywiście zacząć walczyć z inflacją na poważnie. To nie tylko są stopy procentowe. (...) To jest poważna rozmowa z ministrem finansów - spotkanie Rady z ministrem finansów. Nie możemy oczekiwać, że ona sama zacznie spadać".